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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 02 ноября 2019
Манчестер Сити
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
70'
С. Агуэро
86'
К. Уокер
13'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
Эдерсон
90'
+5
Замена
Н. Отаменди
️️️️
С. Агуэро
90'
+2
Желтая карточка
И. Гюндоган
89'
88'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Я. Беднарек
ГОЛ! 2:1!
К. Уокер
86'
84'
Замена
М. Дженепо
️️️️
Д. Ингс
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Б. Силва
84'
75'
Замена
К. Дансо
️️️️
Я. Валери
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Уокер
70'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Сильва
46'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
40'
18'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
17
Анхелиньо
6
Стоунз
2
Уокер
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
21
Сильва
10
Агуэро
11
Де Брюйне
4-5-1
29
МакКарти
7
Валери
5
Стивенс
5
Беднарек
23
Вестергор
21
Ромеу
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
28
Ингс
20
Силва
47
Фоден
47
Фоден
20
Силва
10
Агуэро
30
Отаменди
30
Отаменди
10
Агуэро
21
Сильва
9
Жезус
9
Жезус
21
Сильва
7
Валери
4
Дансо
4
Дансо
7
Валери
5
Беднарек
34
Адамс
34
Адамс
5
Беднарек
28
Ингс
12
Дженепо
12
Дженепо
28
Ингс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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