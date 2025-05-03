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Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Атлетик»: Ла Лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 9:42
Реал Сосьедад - Атлетик
04 мая 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 34 тур
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7.5
Точный счет 1:1
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4 мая на «Реале Арене» пройдет один из самых принципиальных матчей 34-го тура Ла Лиги – «Реал Сосьедад» принимает «Атлетик». Баскское дерби всегда отличается напряжeнной борьбой и высокой эмоциональной составляющей. Обе команды подходят к встрече с разным настроением: хозяева борются за стабильность после серии неудач, а гости продолжают уверенно держаться в зоне Лиги чемпионов.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает 11-е место с 42 очками. Команда проиграла 3 последних матча в Ла Лиге, пропустив в каждом из них, и продолжает испытывать проблемы в обороне – 12 матчей подряд с пропущенными мячами. При этом в атаке коллектив остаeтся достаточно опасным: 9 голов в 5 последних матчах (средняя результативность – 1.80 гола за игру). Лидером нападения остаeтся Микель Ойарсабаль, забивший 17 голов в 48 матчах сезона. Домашние матчи обычно проходят для «Реал Сосьедад» более уверенно: команда не проигрывает «Атлетику» на своем поле в 7 последних встречах, что добавляет моральной устойчивости перед дерби.

«Атлетик»

«Атлетик» идeт на 4-м месте с 60 очками, демонстрируя стабильную игру и результат. Команда пропускает немного – всего 5 голов за 5 последних матчей (в среднем 1.00 за игру), при этом стабильно забивает: 6 голов за тот же отрезок (1.20 в среднем). Лидером атак выступает Ойан Сансет, оформивший 17 голов в 32 матчах. После напряженного расписания, включавшего Лигу Европы, «Атлетик» сумел выиграть два последних матча в Ла Лиге «на ноль» и приехал в Сан-Себастьян с уверенной оборонительной игрой.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 12 последних матчах
  • Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.80 гола
  • Пропускает в последних 5 матчах в среднем 2.00 гола

«Атлетик»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.20 гола
  • Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.00 гола

Личные встречи
42% (13)
26% (8)
32% (10)
38
Забитых мячей
33
1.23
В среднем за матч
1.06
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
04.05.2025
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
1 : 0
24.11.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
30.09.2023
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
2 : 0
15.04.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
14.01.2023
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
4 : 0
20.02.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
31.10.2021
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
07.04.2021
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Испания. Кубок, Финал
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0 : 1
03.04.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0 : 1
31.12.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.02.2020
Атлетик
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
2 : 0
30.08.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
02.02.2019
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 3
05.10.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
28.04.2018
Атлетик
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
0 : 0
16.12.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
12.03.2017
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
3 : 2
16.10.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
0 : 1
21.02.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.09.2015
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 1
28.04.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
14.12.2014
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 1
11.05.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
05.01.2014
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 3
23.02.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
29.09.2012
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
2 : 0
04.03.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
02.10.2011
Атлетик
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 1
23.04.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
05.12.2010
Атлетик
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Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетик»

Матч обещает быть упорным, с большим количеством борьбы в центре поля. «Реал Сосьедад» дома традиционно смотрится сильнее, несмотря на текущую неудачную серию. Однако у «Атлетика» стабильнее оборона и больше системности в атаке. Учитывая статистику последних игр и текущую форму, наиболее вероятным сценарием видится напряжeнная ничья, где обе команды смогут отличиться.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» больше 0.5 – коэффициент 1.50

7.5
Точный счет 1:1
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Атлетик Реал Сосьедад
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