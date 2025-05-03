4 мая на «Реале Арене» пройдет один из самых принципиальных матчей 34-го тура Ла Лиги – «Реал Сосьедад» принимает «Атлетик». Баскское дерби всегда отличается напряжeнной борьбой и высокой эмоциональной составляющей. Обе команды подходят к встрече с разным настроением: хозяева борются за стабильность после серии неудач, а гости продолжают уверенно держаться в зоне Лиги чемпионов.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает 11-е место с 42 очками. Команда проиграла 3 последних матча в Ла Лиге, пропустив в каждом из них, и продолжает испытывать проблемы в обороне – 12 матчей подряд с пропущенными мячами. При этом в атаке коллектив остаeтся достаточно опасным: 9 голов в 5 последних матчах (средняя результативность – 1.80 гола за игру). Лидером нападения остаeтся Микель Ойарсабаль, забивший 17 голов в 48 матчах сезона. Домашние матчи обычно проходят для «Реал Сосьедад» более уверенно: команда не проигрывает «Атлетику» на своем поле в 7 последних встречах, что добавляет моральной устойчивости перед дерби.

«Атлетик»

«Атлетик» идeт на 4-м месте с 60 очками, демонстрируя стабильную игру и результат. Команда пропускает немного – всего 5 голов за 5 последних матчей (в среднем 1.00 за игру), при этом стабильно забивает: 6 голов за тот же отрезок (1.20 в среднем). Лидером атак выступает Ойан Сансет, оформивший 17 голов в 32 матчах. После напряженного расписания, включавшего Лигу Европы, «Атлетик» сумел выиграть два последних матча в Ла Лиге «на ноль» и приехал в Сан-Себастьян с уверенной оборонительной игрой.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 12 последних матчах

Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.80 гола

Пропускает в последних 5 матчах в среднем 2.00 гола

«Атлетик»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.20 гола

Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.00 гола

Личные встречи 42% (13) 26% (8) 32% (10) 38 Забитых мячей 33 1.23 В среднем за матч 1.06 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 34 тур Реал Сосьедад 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 14 тур Атлетик 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 20 тур Атлетик 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 8 тур Реал Сосьедад 3 : 0 Атлетик Испания. Примера, 29 тур Атлетик 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 17 тур Реал Сосьедад 3 : 1 Атлетик Испания. Примера, 25 тур Атлетик 4 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 12 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 29 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Атлетик Испания. Кубок, Финал Атлетик 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 16 тур Атлетик 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур Реал Сосьедад 2 : 1 Атлетик Испания. Примера, 3 тур Атлетик 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 22 тур Реал Сосьедад 2 : 1 Атлетик Испания. Примера, 8 тур Атлетик 1 : 3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 35 тур Реал Сосьедад 3 : 1 Атлетик Испания. Примера, 16 тур Атлетик 0 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 27 тур Реал Сосьедад 0 : 2 Атлетик Испания. Примера, 8 тур Атлетик 3 : 2 Реал Сосьедад Испания. Примера, 25 тур Атлетик 0 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 6 тур Реал Сосьедад 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 34 тур Атлетик 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 15 тур Реал Сосьедад 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 37 тур Атлетик 1 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 18 тур Реал Сосьедад 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 25 тур Атлетик 1 : 3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 6 тур Реал Сосьедад 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 26 тур Атлетик 2 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 7 тур Реал Сосьедад 1 : 2 Атлетик Испания. Примера, 33 тур Атлетик 2 : 1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 14 тур Реал Сосьедад 2 : 0 Атлетик

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетик»

Матч обещает быть упорным, с большим количеством борьбы в центре поля. «Реал Сосьедад» дома традиционно смотрится сильнее, несмотря на текущую неудачную серию. Однако у «Атлетика» стабильнее оборона и больше системности в атаке. Учитывая статистику последних игр и текущую форму, наиболее вероятным сценарием видится напряжeнная ничья, где обе команды смогут отличиться.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: