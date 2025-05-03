4 мая на «Реале Арене» пройдет один из самых принципиальных матчей 34-го тура Ла Лиги – «Реал Сосьедад» принимает «Атлетик». Баскское дерби всегда отличается напряжeнной борьбой и высокой эмоциональной составляющей. Обе команды подходят к встрече с разным настроением: хозяева борются за стабильность после серии неудач, а гости продолжают уверенно держаться в зоне Лиги чемпионов.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает 11-е место с 42 очками. Команда проиграла 3 последних матча в Ла Лиге, пропустив в каждом из них, и продолжает испытывать проблемы в обороне – 12 матчей подряд с пропущенными мячами. При этом в атаке коллектив остаeтся достаточно опасным: 9 голов в 5 последних матчах (средняя результативность – 1.80 гола за игру). Лидером нападения остаeтся Микель Ойарсабаль, забивший 17 голов в 48 матчах сезона. Домашние матчи обычно проходят для «Реал Сосьедад» более уверенно: команда не проигрывает «Атлетику» на своем поле в 7 последних встречах, что добавляет моральной устойчивости перед дерби.
«Атлетик»
«Атлетик» идeт на 4-м месте с 60 очками, демонстрируя стабильную игру и результат. Команда пропускает немного – всего 5 голов за 5 последних матчей (в среднем 1.00 за игру), при этом стабильно забивает: 6 голов за тот же отрезок (1.20 в среднем). Лидером атак выступает Ойан Сансет, оформивший 17 голов в 32 матчах. После напряженного расписания, включавшего Лигу Европы, «Атлетик» сумел выиграть два последних матча в Ла Лиге «на ноль» и приехал в Сан-Себастьян с уверенной оборонительной игрой.
Факты о командах
«Реал Сосьедад»
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- Пропускает в 12 последних матчах
- Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.80 гола
- Пропускает в последних 5 матчах в среднем 2.00 гола
«Атлетик»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- Забивает в последних 5 матчах в среднем 1.20 гола
- Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.00 гола
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетик»
Матч обещает быть упорным, с большим количеством борьбы в центре поля. «Реал Сосьедад» дома традиционно смотрится сильнее, несмотря на текущую неудачную серию. Однако у «Атлетика» стабильнее оборона и больше системности в атаке. Учитывая статистику последних игр и текущую форму, наиболее вероятным сценарием видится напряжeнная ничья, где обе команды смогут отличиться.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Реал Сосьедад» больше 0.5 – коэффициент 1.50