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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 12 марта 2017
Реал Сосьедад
12.03.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
28'
Р. Гарсия (П)
56'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
90'
Желтая карточка
М. Баленсиага
88'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Уильямс
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Д. Зурутуса
86'
79'
Желтая карточка
Кепа
Желтая карточка
Ю. Бершиче
77'
74'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Оярсабаль
74'
73'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
68'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
60'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Муньяин
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Хуанми
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
И. Уильямс
50'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
И. Мартинес
50'
39'
Желтая карточка
И. Муньяин
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Гарсия
Желтая карточка
А. Ильярраменди
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
7
Хуанми
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
16
Навас
26
Мартинес
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
7
Хуанми
10
Вела
3-2-2-2-1
13
Кепа
14
Ляпорт
2
Боведа
5
Альварес
15
Леке
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
17
Зурутуса
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
20
Каналес
20
Каналес
21
Оярсабаль
7
Хуанми
9
Баутиста
9
Баутиста
7
Хуанми
9
Уильямс
18
де Маркос
18
де Маркос
9
Уильямс
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
20
Адурис
10
Муньяин
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Реале Арена
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