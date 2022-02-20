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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 20 февраля 2022
Атлетик
20.02.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
68'
Д. Вивиан
72'
О. Сансет
80'
И. Уильямс
89'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Желтая карточка
А. Беренгер
90'
+4
Замена
М. Баленсиага
️️️️
О. де Маркос
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
И. Муньяин
Пас отдал
О. Сансет
89'
88'
Замена
Х. Лобете
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
87'
ГОЛ! 3:0!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Беренгер
80'
76'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Порту
ГОЛ! 2:0!
О. Сансет
Пас отдал
И. Муньяин
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вивиан
Пас отдал
А. Беренгер
68'
63'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Сильва
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Весга
63'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
63'
63'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Мерино
Желтая карточка
Д. Гарсия
55'
Желтая карточка
И. Мартинес
37'
Пенальти не реализован!
И. Муньяин
32'
30'
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
Р. Гарсия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
23
Мерино
36
Субименди
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
18
де Маркос
18
Баленсиага
18
Баленсиага
18
де Маркос
6
Весга
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Весга
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
21
Сильва
12
Рафинья
12
Рафинья
21
Сильва
23
Мерино
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Мерино
10
Порту
7
Джуара
7
Джуара
10
Порту
10
Оярсабаль
24
Лобете
24
Лобете
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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