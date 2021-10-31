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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 31 октября 2021
Реал Сосьедад
31.10.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
58'
А. Исак (П)
90+1'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
Желтая карточка
А. Гевара
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
87'
Замена
У. Нуньес
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Х. Лобете
️️️️
А. Исак
86'
84'
Вторая желтая
И. Мартинес
79'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Рико
79'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Д. Сильва
79'
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Янузай
79'
Желтая карточка
М. Мерино
78'
Желтая карточка
А. Янузай
74'
Желтая карточка
А. Исак
71'
Замена
Порту
️️️️
А. Серлот
66'
66'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
59'
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Исак
58'
56'
Желтая карточка
И. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
4-2-2-2
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
21
Сильва
24
Янузай
9
Серлот
9
Исак
4-2-2-2
1
Симон
15
Леке
26
Мартинес
5
Альварес
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
21
Сильва
5
Субельдия
5
Субельдия
21
Сильва
15
Рико
3
Муньос
3
Муньос
15
Рико
24
Янузай
6
Гевара
6
Гевара
24
Янузай
9
Серлот
10
Порту
10
Порту
9
Серлот
9
Исак
24
Лобете
24
Лобете
9
Исак
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
14
Дани Гарсия
14
Нуньес
14
Нуньес
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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