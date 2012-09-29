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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 29 сентября 2012
Реал Сосьедад
29.09.2012, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
62'
А. Гризманн
72'
К. Вела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
Замена
Л. Кадамуро
️️️️
А. Ильярраменди
82'
74'
Желтая карточка
М. Сусаета
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Зурутуса
74'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Вела
72'
71'
Вторая желтая
Ф. Аморебиета
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
68'
66'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
66'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Кастильо
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
И. Агиррече
62'
61'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Лопес Бланко
53'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
А. Ильярраменди
48'
24'
Желтая карточка
К. Гурпеги
9'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЛП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ПП
10
Хаби Прието
ЛФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-2
13
Зубикараи
3
де ла Белья
3
Гонсалес
26
Мартинес
22
Эстрада
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
9
Агиррече
10
Прието
7
Гризманн
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
51
Ираола
45
Аморебиета
19
Кастильо
18
Гурпеги
14
Сусаета
8
Итурраспе
18
Лопес Бланко
10
Муньяин
20
Адурис
14
Ильярраменди
23
Кадамуро
23
Кадамуро
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
5
Кастро
5
Кастро
17
Зурутуса
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
18
Лопес Бланко
11
Гомес
11
Гомес
18
Лопес Бланко
19
Кастильо
12
Льоренте
12
Льоренте
19
Кастильо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
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