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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 23 апреля 2011
Атлетик
23.04.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
18'
И. Муньяин
29'
Г. Токеро
31'
Х. Мартинес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Желтая карточка
О. де Маркос
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
М. Сусаета
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
П. Сутил
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
К. Гурпеги
️️️️
П. Орбаис
Желтая карточка
П. Орбаис
Желтая карточка
Р. Тамудо
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Д. Ифран
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Ираола
Желтая карточка
М. Аранбуру
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Г. Токеро
Пас отдал
Ф. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Атлетик
13
Айтор
ВР
3
Койкили
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
33
Вера Матеос
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Фернандес
45
Аморебиета
5
Экиза
12
Сан Хосе
51
Ираола
6
Орбаис
88
Мартинес
27
Лопес
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
19
Мартинес
15
Ансотеги
15
Демидов
10
Прието
11
Аранбуру
19
Ривас
17
Зурутуса
7
Гризманн
21
Ифран
51
Ираола
18
де Маркос
18
де Маркос
51
Ираола
6
Орбаис
18
Гурпеги
18
Гурпеги
6
Орбаис
12
Льоренте
14
Сусаета
14
Сусаета
12
Льоренте
17
Зурутуса
11
Сутил
11
Сутил
17
Зурутуса
21
Ифран
23
Тамудо
23
Тамудо
21
Ифран
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
33
Вера Матеос
ЦФ
13
Айтор
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
33
Вера Матеос
ЦФ
13
Айтор
ВР
3
Койкили
ЛЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сан Мамес
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