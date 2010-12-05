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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 05 декабря 2010
Реал Сосьедад
05.12.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
26'
Х. Прието (П)
48'
М. Сан Хосе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
М. Бергара
️️️️
М. Аранбуру
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Льоренте
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Х. Мартинес
Замена
М. Лабака
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
П. Орбаис
️️️️
Й. Ортенече
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Сан Хосе
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Д. Ривас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Прието
Желтая карточка
Х. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
21
Йон Велес
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
15
Ансотеги
3
де ла Белья
3
Гонсалес
10
Прието
19
Ривас
11
Аранбуру
17
Зурутуса
12
Льоренте
7
Гризманн
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
18
Ортенече
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
11
Габилондо
10
Муньяин
12
Льоренте
17
Зурутуса
4
Лабака
4
Лабака
17
Зурутуса
11
Аранбуру
5
Бергара
5
Бергара
11
Аранбуру
12
Льоренте
9
Агиррече
9
Агиррече
12
Льоренте
18
Ортенече
6
Орбаис
6
Орбаис
18
Ортенече
88
Мартинес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
88
Мартинес
11
Габилондо
23
Токеро
23
Токеро
11
Габилондо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Реале Арена
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