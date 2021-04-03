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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 03 апреля 2021
Атлетик
03.04.2021, суббота, 22:30
Испания. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
63'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Замена
А. Капа
️️️️
Ю. Бершиче
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
88'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
88'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Исак
85'
Замена
А. Гевара
️️️️
Д. Сильва
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
76'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
А. Беренгер
76'
71'
Желтая карточка
М. Мерино
Замена
У. Лопес
️️️️
У. Венцедор
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Оярсабаль
Желтая карточка
И. Мартинес
62'
Желтая карточка
Д. Гарсия
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Алекс Беренгер
ЛП
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Микель Оярсабаль
АП
9
Александер Исак
ЦФ
10
Порту
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-4-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
7
Беренгер
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
4-3-1-2
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
18
Монреаль
36
Субименди
21
Сильва
23
Мерино
10
Оярсабаль
10
Порту
9
Исак
12
Венцедор
8
Лопес
8
Лопес
12
Венцедор
7
Беренгер
12
Вильялибре
12
Вильялибре
7
Беренгер
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
17
Бершиче
2
Капа
2
Капа
17
Бершиче
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
9
Исак
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Исак
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
21
Сильва
6
Гевара
6
Гевара
21
Сильва
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
15
Иньиго Леке
ПЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Аднан Янузай
ПВ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
15
Иньиго Леке
ПЗ
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
Остались в запасе
9
Хон Баутиста
ЦФ
24
Аднан Янузай
ПВ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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