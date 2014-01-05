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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 05 января 2014
Реал Сосьедад
05.01.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
43'
А. Гризманн
90+3'
Р. Пардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
К. Гурпеги
ГОЛ! 2:0!
Р. Пардо
90'
+3
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Вела
86'
Желтая карточка
Г. Элустондо
85'
81'
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
79'
74'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Рико
Замена
Г. Элустондо
️️️️
И. Агиррече
69'
67'
Желтая карточка
М. Рико
60'
Замена
А. Ираола
️️️️
М. Баленсиага
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
43'
Желтая карточка
М. Бергара
33'
30'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Анхель
19
Мартинес
26
Мартинес
15
Ансотеги
14
Пардо
5
Бергара
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
18
Баленсиага
18
Гурпеги
14
Сусаета
21
Эррера
17
Рико
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
9
Агиррече
6
Элустондо
6
Элустондо
9
Агиррече
10
Вела
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Вела
18
Баленсиага
51
Ираола
51
Ираола
18
Баленсиага
17
Рико
11
Гомес
11
Гомес
17
Рико
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Реале Арена
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