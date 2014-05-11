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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 11 мая 2014
Атлетик
11.05.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
50'
И. Муньяин
75'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
Желтая карточка
И. Муньяин
90'
+3
Желтая карточка
Г. Токеро
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Замена
У. Альбисуа
️️️️
М. Сусаета
89'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Эррера
85'
76'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Х. Прието
75'
ГОЛ! 1:1!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Вела
71'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. де ла Белья
64'
Замена
И. Агиррече
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
50'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Ираола
30'
26'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
М. Сан Хосе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
51
Ираола
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
17
Рико
10
Муньяин
23
Токеро
4-4-1-1
1
Браво
15
Ансотеги
19
Мартинес
3
де ла Белья
26
Мартинес
5
Бергара
5
Кастро
17
Зурутуса
10
Прието
20
Каналес
10
Вела
14
Сусаета
34
Альбисуа
34
Альбисуа
14
Сусаета
51
Ираола
18
де Маркос
18
де Маркос
51
Ираола
21
Эррера
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
21
Эррера
3
де ла Белья
14
Пардо
14
Пардо
3
де ла Белья
20
Каналес
9
Агиррече
9
Агиррече
20
Каналес
10
Прието
7
Гризманн
7
Гризманн
10
Прието
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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