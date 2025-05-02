3 мая на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Фулхэмом». «Астон Вилла» продолжает борьбу за попадание в еврокубки и демонстрирует отличную форму на своeм поле. «Фулхэм» стремится сохранить высокое место в таблице и будет нацелен на очки в гостевой встрече. Обе команды мотивированы на результат, а игра обещает быть зрелищной и напряжeнной.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» после 34 туров занимает 7 место, набрав 57 очков. Команда Унаи Эмери показывает атакующий футбол, забивая в 10 последних матчах Премьер-лиги подряд. В 5 последних турах «Вилла» забила 11 голов. Лидер атаки Олли Уоткинс записал на свой счeт 16 голов в 50 матчах. На домашнем стадионе команда одержала 6 побед подряд, демонстрируя мощную игру при своих болельщиках. Оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных голов в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру. Несмотря на поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в последнем туре, «Вилла» сохраняет атакующий настрой и уверенность на своeм поле.
«Фулхэм»
«Фулхэм» занимает 8 место с 51 очком. Подопечные Марко Силвы в прошлом туре обыграли «Саутгемптон» 2:1, продолжив успешную серию. Лидер нападения Рауль Хименес забил 12 голов в 39 матчах. В 5 последних играх команда забила 7 мячей, при этом пропустила 8 – в среднем по 1.60 за матч. Команда регулярно забивает, но нестабильна в обороне, особенно на выезде. «Фулхэм» способен навязать борьбу, но защита остаeтся зоной риска против сильных соперников.
Факты о командах:
«Астон Вилла»
- Не проигрывает дома 6 матчей подряд.
- Забивает в 17 из 19 последних матчей.
- В последних 5 играх забила 11 голов, пропустила 8.
- В среднем 2.2 гола за матч дома за последние 5 игр.
«Фулхэм»
- Выиграл 2 из последних 3 матчей.
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 6 последних матчах.
- В последних 5 играх пропустил 8 голов.
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Фулхэм»
«Астон Вилла» подходит к встрече с мощной домашней серией побед и высокой результативностью. Атакующая игра команды и форма Олли Уоткинса делают хозяев фаворитом. «Фулхэм» также регулярно забивает и способен воспользоваться проблемами в защите «Виллы», пропускающей в среднем 1.60 гола за матч. Оборона гостей также нестабильна, что увеличивает шансы на результативную игру. Учитывая текущую форму команд, ожидается открытый матч с обменом голами, где «Астон Вилла» имеет преимущество за счeт домашнего поля и более сильной атаки.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Астон Виллы».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Астон Вилла» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Астон Вилла» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Точный счeт: 2:1 в пользу «Астон Виллы» – коэффициент 8.50