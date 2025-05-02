3 мая на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Фулхэмом». «Астон Вилла» продолжает борьбу за попадание в еврокубки и демонстрирует отличную форму на своeм поле. «Фулхэм» стремится сохранить высокое место в таблице и будет нацелен на очки в гостевой встрече. Обе команды мотивированы на результат, а игра обещает быть зрелищной и напряжeнной.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после 34 туров занимает 7 место, набрав 57 очков. Команда Унаи Эмери показывает атакующий футбол, забивая в 10 последних матчах Премьер-лиги подряд. В 5 последних турах «Вилла» забила 11 голов. Лидер атаки Олли Уоткинс записал на свой счeт 16 голов в 50 матчах. На домашнем стадионе команда одержала 6 побед подряд, демонстрируя мощную игру при своих болельщиках. Оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных голов в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру. Несмотря на поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в последнем туре, «Вилла» сохраняет атакующий настрой и уверенность на своeм поле.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 8 место с 51 очком. Подопечные Марко Силвы в прошлом туре обыграли «Саутгемптон» 2:1, продолжив успешную серию. Лидер нападения Рауль Хименес забил 12 голов в 39 матчах. В 5 последних играх команда забила 7 мячей, при этом пропустила 8 – в среднем по 1.60 за матч. Команда регулярно забивает, но нестабильна в обороне, особенно на выезде. «Фулхэм» способен навязать борьбу, но защита остаeтся зоной риска против сильных соперников.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

Не проигрывает дома 6 матчей подряд.

Забивает в 17 из 19 последних матчей.

В последних 5 играх забила 11 голов, пропустила 8.

В среднем 2.2 гола за матч дома за последние 5 игр.

«Фулхэм»

Выиграл 2 из последних 3 матчей.

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 6 последних матчах.

В последних 5 играх пропустил 8 голов.

Личные встречи 46% (13) 18% (5) 36% (10) 35 Забитых мячей 31 1.25 В среднем за матч 1.11 3:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 35 тур Астон Вилла 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 8 тур Фулхэм 1 : 3 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур Фулхэм 1 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 12 тур Астон Вилла 3 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 33 тур Астон Вилла 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 12 тур Фулхэм 3 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 30 тур Астон Вилла 3 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 3 тур Фулхэм 0 : 3 Астон Вилла Англия. Кубок, 1/32 финала Фулхэм 2 : 1 Астон Вилла Англия. Чемпионшип, Финал Фулхэм 1 : 0 Астон Вилла Англия. Чемпионшип, 32 тур Фулхэм 2 : 0 Астон Вилла Англия. Чемпионшип, 13 тур Астон Вилла 2 : 1 Фулхэм Англия. Чемпионшип, 43 тур Фулхэм 3 : 1 Астон Вилла Англия. Чемпионшип, 14 тур Астон Вилла 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 33 тур Астон Вилла 1 : 2 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 15 тур Фулхэм 2 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 33 тур Астон Вилла 1 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 8 тур Фулхэм 1 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 28 тур Астон Вилла 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 1 тур Фулхэм 0 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 26 тур Астон Вилла 2 : 2 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 11 тур Фулхэм 1 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 24 тур Фулхэм 0 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 4 тур Астон Вилла 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 36 тур Фулхэм 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 15 тур Астон Вилла 0 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 25 тур Фулхэм 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 4 тур Астон Вилла 2 : 1 Фулхэм

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Фулхэм»

«Астон Вилла» подходит к встрече с мощной домашней серией побед и высокой результативностью. Атакующая игра команды и форма Олли Уоткинса делают хозяев фаворитом. «Фулхэм» также регулярно забивает и способен воспользоваться проблемами в защите «Виллы», пропускающей в среднем 1.60 гола за матч. Оборона гостей также нестабильна, что увеличивает шансы на результативную игру. Учитывая текущую форму команд, ожидается открытый матч с обменом голами, где «Астон Вилла» имеет преимущество за счeт домашнего поля и более сильной атаки.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Астон Виллы».

Рекомендованные ставки: