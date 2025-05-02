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Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Фулхэм»: Премьер-лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 9:00
Астон Вилла - Фулхэм
03 мая 2025, суббота 14:30 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
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8.5
Точный счёт: 2:1 в пользу «Астон Виллы»
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3 мая на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 35 тура Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Фулхэмом». «Астон Вилла» продолжает борьбу за попадание в еврокубки и демонстрирует отличную форму на своeм поле. «Фулхэм» стремится сохранить высокое место в таблице и будет нацелен на очки в гостевой встрече. Обе команды мотивированы на результат, а игра обещает быть зрелищной и напряжeнной.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после 34 туров занимает 7 место, набрав 57 очков. Команда Унаи Эмери показывает атакующий футбол, забивая в 10 последних матчах Премьер-лиги подряд. В 5 последних турах «Вилла» забила 11 голов. Лидер атаки Олли Уоткинс записал на свой счeт 16 голов в 50 матчах. На домашнем стадионе команда одержала 6 побед подряд, демонстрируя мощную игру при своих болельщиках. Оборона остаeтся слабым местом – 8 пропущенных голов в последних 5 матчах, в среднем 1.60 за игру. Несмотря на поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в последнем туре, «Вилла» сохраняет атакующий настрой и уверенность на своeм поле.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 8 место с 51 очком. Подопечные Марко Силвы в прошлом туре обыграли «Саутгемптон» 2:1, продолжив успешную серию. Лидер нападения Рауль Хименес забил 12 голов в 39 матчах. В 5 последних играх команда забила 7 мячей, при этом пропустила 8 – в среднем по 1.60 за матч. Команда регулярно забивает, но нестабильна в обороне, особенно на выезде. «Фулхэм» способен навязать борьбу, но защита остаeтся зоной риска против сильных соперников.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

  • Не проигрывает дома 6 матчей подряд.
  • Забивает в 17 из 19 последних матчей.
  • В последних 5 играх забила 11 голов, пропустила 8.
  • В среднем 2.2 гола за матч дома за последние 5 игр.

«Фулхэм»

  • Выиграл 2 из последних 3 матчей.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • В последних 5 играх пропустил 8 голов.

Личные встречи
46% (13)
18% (5)
36% (10)
35
Забитых мячей
31
1.25
В среднем за матч
1.11
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1 : 0
03.05.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 3
19.10.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1 : 2
17.02.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 1
12.11.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 0
25.04.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
3 : 0
20.10.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3 : 1
04.04.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 3
28.09.2020
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
2 : 1
04.01.2020
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, Финал
Фулхэм
1 : 0
26.05.2018
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
2 : 0
17.02.2018
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Астон Вилла
2 : 1
21.10.2017
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Фулхэм
3 : 1
17.04.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.10.2016
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 2
05.04.2014
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
2 : 0
08.12.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
13.04.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 0
20.10.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.03.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Фулхэм
0 : 0
13.08.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2 : 2
05.02.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1 : 1
06.11.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 2
30.01.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
2 : 0
30.08.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Фулхэм
3 : 1
09.05.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
0 : 0
29.11.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
2 : 1
03.02.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
2 : 1
25.08.2007
Фулхэм
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Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Фулхэм»

«Астон Вилла» подходит к встрече с мощной домашней серией побед и высокой результативностью. Атакующая игра команды и форма Олли Уоткинса делают хозяев фаворитом. «Фулхэм» также регулярно забивает и способен воспользоваться проблемами в защите «Виллы», пропускающей в среднем 1.60 гола за матч. Оборона гостей также нестабильна, что увеличивает шансы на результативную игру. Учитывая текущую форму команд, ожидается открытый матч с обменом голами, где «Астон Вилла» имеет преимущество за счeт домашнего поля и более сильной атаки.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Астон Виллы».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Астон Вилла» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Астон Вилла» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Точный счeт: 2:1 в пользу «Астон Виллы» – коэффициент 8.50

8.5
Точный счёт: 2:1 в пользу «Астон Виллы»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Фулхэм Астон Вилла
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