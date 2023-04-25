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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 25 апреля 2023
Астон Вилла
25.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
21'
Т. Мингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
Желтая карточка
Б. Траоре
89'
Желтая карточка
Э. Мартинес
88'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Буэндия
85'
83'
Замена
️️️️
Х. Рид
79'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Рэмзи
77'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
77'
Желтая карточка
Э. Янг
74'
68'
Замена
С. Соареш
️️️️
К. Тете
68'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
67'
Замена
К. Винисиус
️️️️
М. Соломон
45'
+2
Желтая карточка
Б. Рид
ГОЛ! 1:0!
Т. Мингс
Пас отдал
Д. МакГинн
21'
17'
Замена
Б. Рид
️️️️
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
7
Томми О'Райли
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
12
Луис
18
Дендокер
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
10
Виллиан
7
Джеймс
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
10
Буэндия
12
Чамберс
12
Чамберс
10
Буэндия
41
Рэмзи
11
Траоре
11
Траоре
41
Рэмзи
2
Тете
21
Соареш
21
Соареш
2
Тете
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
10
Уилсон
14
Рид
14
Рид
10
Уилсон
10
Соломон
10
Соломон
Соломон
95
Винисиус
95
Винисиус
Соломон
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
7
Томми О'Райли
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
7
Томми О'Райли
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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