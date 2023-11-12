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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 12 ноября 2023
Астон Вилла
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
27'
Э. Робинсон (АГ)
42'
Д. МакГинн
64'
О. Уоткинс
70'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
90'
+6
Желтая карточка
Х. Рид
90'
+4
Желтая карточка
К. Винисиус
Желтая карточка
Э. Конса
83'
82'
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Ивоби
82'
Замена
А. Траоре
️️️️
Виллиан
74'
Желтая карточка
А. Ивоби
74'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
74'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Хименес
70'
ГОЛ! 3:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Э. Робинсон
Желтая карточка
О. Уоткинс
66'
64'
Желтая карточка
Э. Робинсон
ГОЛ! 3:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Бэйли
64'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
62'
52'
Желтая карточка
Ж. Палинья
46'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГинн
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Робинсон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
(К)
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
18
Тилеманс
19
Диаби
11
Уоткинс
4-1-3-2
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
17
Ивоби
8
Перейра
10
Виллиан
9
Хименес
14
Рид
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
17
Ивоби
6
Рид
6
Рид
17
Ивоби
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
10
Виллиан
24
Траоре
24
Траоре
10
Виллиан
9
Хименес
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Хименес
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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