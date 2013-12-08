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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 08 декабря 2013
Фулхэм
08.12.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
22'
С. Сидуэлл
30'
Д. Бербатов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
81'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Вайманн
81'
Замена
М. Лоутон
️️️️
К. Херд
Замена
Д. Дафф
️️️️
А. Качаниклич
77'
Замена
П. Касами
️️️️
Г. Карагунис
73'
68'
Желтая карточка
К. Херд
46'
Замена
А. Тонев
️️️️
К. Эль-Ахмади
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бербатов
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Сидуэлл
Пас отдал
А. Дежага
22'
19'
Желтая карточка
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
17
Крис Херд
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-5-1
1
Стекеленбург
6
Риисе
14
Сендерос
3
Хьюз
27
Ритер
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
14
Карагунис
8
Паркер
21
Дежага
10
Бербатов
2-1-4-3
1
Гьюзан
26
Кларк
17
Бэйкер
8
Вествуд
10
Бакуна
20
Эль-Ахмади
18
Делф
17
Херд
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
14
Карагунис
23
Касами
23
Касами
14
Карагунис
20
Качаниклич
16
Дафф
16
Дафф
20
Качаниклич
17
Херд
38
Лоутон
38
Лоутон
17
Херд
20
Эль-Ахмади
24
Тонев
24
Тонев
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Вайманн
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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