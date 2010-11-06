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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 06 ноября 2010
Фулхэм
06.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
90'
Б. Хангеланд
42'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Желтая карточка
Д. Дафф
ГОЛ! 1:1!
Б. Хангеланд
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
С. Айрленд
️️️️
Н. Дельфунесо
Замена
Д. Дафф
️️️️
К. Сальсидо
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Д. Грининг
Замена
С. Келли
️️️️
К. Бэйрд
ГОЛ! 0:1!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Б. Беннэн
Замена
К. Кларк
️️️️
Н. Рео-Кокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
4-5-1
32
Шварцер
30
Сальсидо
3
Хьюз
4
Хангеланд
22
Бэйрд
29
Дэйвис
2
Демпси
13
Мерфи
8
Дембеле
14
Грининг
20
Гера
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
39
Коллинс
22
Данн
36
Янг
3
Уорнок
11
Олбрайтон
6
Рео-Кокер
19
Даунинг
10
Беннэн
30
Дельфунесо
22
Бэйрд
12
Келли
12
Келли
22
Бэйрд
30
Сальсидо
16
Дафф
16
Дафф
30
Сальсидо
14
Грининг
17
Джонсон
17
Джонсон
14
Грининг
6
Рео-Кокер
26
Кларк
26
Кларк
6
Рео-Кокер
30
Дельфунесо
7
Айрленд
7
Айрленд
30
Дельфунесо
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
0
Эдди Джонсон
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
0
Эдди Джонсон
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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