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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 04 января 2020
Фулхэм
04.01.2020, суббота, 20:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
54'
А. Кноккарт
74'
Г. Артер
63'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Желтая карточка
М. Гектор
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
А. Кноккарт
88'
ГОЛ! 2:1!
Г. Артер
Пас отдал
С. Йохансен
74'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Д. Коджиа
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Брайан
54'
Желтая карточка
К. МакДональд
47'
21'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
6'
Желтая карточка
М. Накамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3-2-2-2-1
1
Родак
6
Гектор
26
Моусон
29
Кристи
23
Брайан
3
Одои
10
Йохансен
29
МакДональд
17
Онома
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
4-3-2-1
1
Нюланд
27
Эль-Мохамади
17
Честер
3
Энгелс
3
Тэйлор
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
6
Накамба
21
Эль-Гази
24
Хота
26
Коджиа
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
91
Ловре Калинич
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
31
Гарри Артер
ЦП
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
91
Ловре Калинич
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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