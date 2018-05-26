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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 26 мая 2018
Фулхэм
26.05.2018, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, Финал
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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