Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 17 февраля 2024
Фулхэм
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
63'
Р. Муньис
23'
О. Уоткинс
56'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Желтая карточка
Х. Уилсон
90'
+4
90'
+4
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
А. Траоре
90'
+3
Желтая карточка
С. Лукич
90'
Желтая карточка
Т. Кастань
89'
Замена
С. Лукич
️️️️
Ж. Палинья
89'
Желтая карточка
Ж. Палинья
86'
81'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
81'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
Замена
К. Бейсси
️️️️
Т. Рим
76'
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Перейра
75'
74'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Б. Рид
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Муньис
Пас отдал
Э. Робинсон
63'
56'
ГОЛ! 0:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Замена
А. Ивоби
️️️️
Виллиан
46'
32'
Желтая карточка
Д. МакГинн
23'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
3
Рим
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
10
Виллиан
8
Перейра
14
Рид
9
Муньис
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
14
Торрес
2
Лангле
11
Алекс Морено
12
Луис
18
Тилеманс
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
3
Рим
3
Бейсси
3
Бейсси
3
Рим
36
Палинья
23
Лукич
23
Лукич
36
Палинья
10
Виллиан
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Виллиан
8
Перейра
24
Траоре
24
Траоре
8
Перейра
14
Рид
10
Уилсон
10
Уилсон
14
Рид
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
18
Тилеманс
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
18
Тилеманс
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
5
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
6
Офсайды
2
6
Количество передач
444
425
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.48
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Астон Вилла
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
25 ноября
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
25 ноября
3
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
25 ноября
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
25 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+