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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 20 октября 2022
Фулхэм
20.10.2022, четверг, 21:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
36'
Х. Рид
68'
А. Митрович (П)
83'
Т. Мингс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Н. Кебану
85'
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
85'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Т. Мингс
Пас отдал
Н. Кебану
83'
81'
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Виллиан
73'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
73'
69'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Ингс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Митрович
68'
63'
Красная карточка
Д. Луис
60'
Желтая карточка
Т. Мингс
58'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Бэйли
57'
Желтая карточка
Л. Бэйли
46'
Замена
М. Кэш
️️️️
Я. Беднарек
ГОЛ! 1:0!
Х. Рид
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Рим
6
Диоп
6
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
8
Перейра
92
Кебану
9
Митрович
14
Рид
4-1-1-1-3
1
Мартинес
15
Конса
5
Мингс
5
Беднарек
15
Янг
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
28
Ингс
17
Бэйли
11
Уоткинс
10
Виллиан
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Виллиан
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
92
Кебану
10
Уилсон
10
Уилсон
92
Кебану
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
5
Беднарек
2
Кэш
2
Кэш
5
Беднарек
28
Ингс
18
Дендокер
18
Дендокер
28
Ингс
41
Рэмзи
9
Арчер
9
Арчер
41
Рэмзи
17
Бэйли
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Бэйли
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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