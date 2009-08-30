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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 30 августа 2009
Астон Вилла
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
3'
Д. Пэйнтсил (АГ)
59'
Г. Агбонлахор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
Желтая карточка
С. Сидуэлл
Замена
Э. Джонсон
️️️️
Э. Невланд
Замена
Д. Карью
️️️️
Н. Рео-Кокер
ГОЛ! 2:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Д. Милнер
+1
Желтая карточка
Д. Грининг
Желтая карточка
Д. Этуху
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Пэйнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
16
Дэмьен Дафф
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
14
Джонатан Грининг
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
3
Шори
26
Кларк
3
Куэльяр
15
Янг
41
Бейе
14
Сидуэлл
20
Милнер
19
Петров
6
Рео-Кокер
11
Агбонлахор
4-4-1-1
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
14
Грининг
20
Этуху
15
Камара
16
Дафф
2
Демпси
15
Невланд
6
Рео-Кокер
11
Карью
11
Карью
6
Рео-Кокер
15
Невланд
0
Джонсон
0
Джонсон
15
Невланд
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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