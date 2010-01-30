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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 30 января 2010
Фулхэм
30.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
40'
Г. Агбонлахор
44'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Желтая карточка
Л. Янг
Желтая карточка
Э. Хески
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
С. Келли
Замена
Д. Эльм
️️️️
Э. Невланд
ГОЛ! 0:2!
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Замена
З. Гера
️️️️
С. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-2-3-2
32
Шварцер
4
Хангеланд
22
Бэйрд
6
Смоллинг
3
Хьюз
12
Келли
29
Дэйвис
13
Мерфи
16
Дафф
25
Замора
15
Невланд
3-2-3-2
24
Фридель
39
Коллинс
3
Куэльяр
22
Данн
36
Янг
15
Янг
19
Даунинг
20
Милнер
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
15
Невланд
13
Эльм
13
Эльм
15
Невланд
29
Дэйвис
20
Гера
20
Гера
29
Дэйвис
12
Келли
8
Риисе
8
Риисе
12
Келли
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
27
Фредрик Стоор
ЦЗ
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
14
Джонатан Грининг
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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