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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 05 апреля 2014
Астон Вилла
05.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
70'
Г. Холт
61'
К. Ричардсон
86'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
Желтая карточка
А. Луна
90'
+1
Замена
Д. Боуэри
️️️️
М. Олбрайтон
90'
+1
87'
Желтая карточка
Л. Холтби
86'
ГОЛ! 1:2!
У. Родальега
Пас отдал
Л. Холтби
84'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
83'
Замена
Й. Риисе
️️️️
Д. Хейтинга
ГОЛ! 1:1!
Г. Холт
Пас отдал
М. Олбрайтон
70'
Желтая карточка
Э. Вествуд
68'
Замена
А. Тонев
️️️️
Д. Беннетт
66'
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Ричардсон
Пас отдал
А. Дежага
Желтая карточка
Д. Беннетт
59'
46'
Замена
У. Родальега
️️️️
К. Вудроу
46'
Замена
А. Дежага
️️️️
П. Касами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
3-3-2-2
1
Гьюзан
12
Беннетт
12
Влаар
17
Бэйкер
5
Бертранд
8
Вествуд
38
Лоутон
10
Бакуна
11
Олбрайтон
27
Холт
18
Вайманн
3-2-4-1
13
Стокдейл
5
Хейтинга
4
Хангеланд
45
Аморебиета
27
Ритер
15
Ричардсон
90
Холтби
23
Касами
14
Сидуэлл
9
Диарра
12
Вудроу
11
Олбрайтон
18
Боуэри
18
Боуэри
11
Олбрайтон
12
Беннетт
24
Тонев
24
Тонев
12
Беннетт
5
Хейтинга
6
Риисе
6
Риисе
5
Хейтинга
23
Касами
21
Дежага
21
Дежага
23
Касами
12
Вудроу
23
Родальега
23
Родальега
12
Вудроу
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
31
Джед Стир
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Вилла Парк
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