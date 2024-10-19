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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 19 октября 2024
Фулхэм
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
5'
Р. Хименес
9'
М. Роджерс
59'
О. Уоткинс
69'
И. Диоп (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Желтая карточка
И. Диоп
90'
+8
90'
+3
Вторая желтая
Д. Филоджин
88'
Желтая карточка
Д. Филоджин
83'
Желтая карточка
Л. Динь
83'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
М. Роджерс
83'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Х. Уилсон
️️️️
С. Берге
80'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Э. Смит-Роу
80'
75'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
75'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Онана
Желтая карточка
Э. Робинсон
71'
70'
Желтая карточка
М. Роджерс
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
И. Диоп
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Траоре
68'
Замена
И. Диоп
️️️️
А. Перейра
68'
Желтая карточка
Э. Смит-Роу
65'
Красная карточка
Й. Андерсен
64'
61'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
59'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
К. Бейсси
57'
33'
Желтая карточка
Л. Бэйли
Пенальти не реализован!
А. Перейра
27'
9'
ГОЛ! 1:1!
М. Роджерс
Пас отдал
Д. Рэмзи
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
Б. Лено
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К)
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Андреас Перейра
АП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
2
Андерсен
2
Тете
16
Берге
17
Ивоби
32
Смит-Роу
24
Траоре
9
Хименес
8
Перейра
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
34
Карлос
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
8
Перейра
6
Диоп
6
Диоп
8
Перейра
32
Смит-Роу
10
Кэрни
10
Кэрни
32
Смит-Роу
16
Берге
10
Уилсон
10
Уилсон
16
Берге
24
Траоре
17
Нелсон
17
Нелсон
24
Траоре
17
Роджерс
7
МакГинн
7
МакГинн
17
Роджерс
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
41
Рэмзи
10
Буэндия
10
Буэндия
41
Рэмзи
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
11
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
421
402
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.9
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Крэвен Коттедж
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