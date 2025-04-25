26 апреля на стадионе «ПреЗеро-Арена» состоится матч 31 тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Боруссию Дортмунд». Обе команды забивают регулярно и имеют свои амбиции в концовке сезона – хозяева борются за выживание, а гости пытаются закрепиться в зоне еврокубков. Ожидается открытая и зрелищная игра с немалым количеством голов.

«Хоффенхайм»

Команда находится вблизи зоны вылета (15-е место, 30 очков), но демонстрирует боеспособную форму. В последних четырeх матчах команда стабильно поражает ворота соперников, что подчеркивает улучшение игры в атаке. Андрей Крамарич остаeтся лидером по результативности – 11 мячей в сезоне. Однако защита по-прежнему остаeтся уязвимой: в пяти последних встречах «Хоффенхайм» пропустил восемь голов. На своeм поле команда играет увереннее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей дома, что даeт основания рассчитывать на сопротивление даже топ-соперникам.

«Боруссия Дортмунд»

«Шмели» идут на 7-й позиции с 45 очками и продолжают борьбу за зону Лиги Европы. Команда набрала неплохой ход: 4 матча без поражений и победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:1) стали ярким подтверждением потенциала. Боруссия забивает в каждой из последних 10 игр, в том числе 12 голов за последние 5 туров. Серу Гирасси – главная ударная сила с 29 голами в сезоне. Но и оборона не всегда справляется – 10 пропущенных голов за пять туров говорят о нестабильности в защите, особенно при скоростных атаках соперника.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч

В последних 5 играх – 6 голов забито, 8 пропущено

Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей

«Боруссия Дортмунд»

4 матча без поражений

Забивает в 10 матчах подряд

В последних 5 играх – 12 голов забито, 10 пропущено

В среднем: 2.40 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите

Личные встречи 23% (8) 31% (11) 46% (16) 50 Забитых мячей 56 1.43 В среднем за матч 1.6 4:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия Д 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия Д 2 : 3 Хоффенхайм Германия. Кубок, 1/16 финала Боруссия Д 1 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 6 тур Хоффенхайм 1 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 22 тур Хоффенхайм 0 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 5 тур Боруссия Д 1 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 20 тур Хоффенхайм 2 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия Д 3 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 21 тур Боруссия Д 2 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 4 тур Хоффенхайм 0 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия Д 0 : 4 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 17 тур Хоффенхайм 2 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 21 тур Боруссия Д 3 : 3 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 4 тур Хоффенхайм 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 34 тур Хоффенхайм 3 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 17 тур Боруссия Д 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 32 тур Боруссия Д 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 15 тур Хоффенхайм 2 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 23 тур Боруссия Д 3 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 6 тур Хоффенхайм 1 : 1 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 31 тур Хоффенхайм 1 : 1 Боруссия Д Германия. Кубок, 1/4 финала Боруссия Д 3 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия Д 1 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 33 тур Боруссия Д 3 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 16 тур Хоффенхайм 2 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 34 тур Боруссия Д 1 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 17 тур Хоффенхайм 1 : 3 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 19 тур Боруссия Д 3 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 2 тур Хоффенхайм 1 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 26 тур Хоффенхайм 1 : 0 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 9 тур Боруссия Д 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 31 тур Боруссия Д 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 14 тур Хоффенхайм 1 : 2 Боруссия Д Германия. Бундеслига, 22 тур Боруссия Д 0 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 5 тур Хоффенхайм 4 : 1 Боруссия Д

Прогноз на матч

Матч обещает быть насыщенным на события. Обе команды активно действуют в атаке и при этом не отличаются надeжной обороной. «Боруссия» нацелена на победу, но «Хоффенхайм» дома способен дать бой и отличиться хотя бы один раз. Сценарий с обменом голами и результативным исходом выглядит наиболее реалистичным.

Рекомендованные ставки