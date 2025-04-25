26 апреля на стадионе «ПреЗеро-Арена» состоится матч 31 тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Боруссию Дортмунд». Обе команды забивают регулярно и имеют свои амбиции в концовке сезона – хозяева борются за выживание, а гости пытаются закрепиться в зоне еврокубков. Ожидается открытая и зрелищная игра с немалым количеством голов.
«Хоффенхайм»
Команда находится вблизи зоны вылета (15-е место, 30 очков), но демонстрирует боеспособную форму. В последних четырeх матчах команда стабильно поражает ворота соперников, что подчеркивает улучшение игры в атаке. Андрей Крамарич остаeтся лидером по результативности – 11 мячей в сезоне. Однако защита по-прежнему остаeтся уязвимой: в пяти последних встречах «Хоффенхайм» пропустил восемь голов. На своeм поле команда играет увереннее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей дома, что даeт основания рассчитывать на сопротивление даже топ-соперникам.
«Боруссия Дортмунд»
«Шмели» идут на 7-й позиции с 45 очками и продолжают борьбу за зону Лиги Европы. Команда набрала неплохой ход: 4 матча без поражений и победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:1) стали ярким подтверждением потенциала. Боруссия забивает в каждой из последних 10 игр, в том числе 12 голов за последние 5 туров. Серу Гирасси – главная ударная сила с 29 голами в сезоне. Но и оборона не всегда справляется – 10 пропущенных голов за пять туров говорят о нестабильности в защите, особенно при скоростных атаках соперника.
Факты о командах
«Хоффенхайм»
- Забивает в 4 матчах подряд
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
- В последних 5 играх – 6 голов забито, 8 пропущено
- Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей
«Боруссия Дортмунд»
- 4 матча без поражений
- Забивает в 10 матчах подряд
- В последних 5 играх – 12 голов забито, 10 пропущено
- В среднем: 2.40 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите
Прогноз на матч
Матч обещает быть насыщенным на события. Обе команды активно действуют в атаке и при этом не отличаются надeжной обороной. «Боруссия» нацелена на победу, но «Хоффенхайм» дома способен дать бой и отличиться хотя бы один раз. Сценарий с обменом голами и результативным исходом выглядит наиболее реалистичным.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Хоффенхайм забьeт – Да – коэффициент 1.70