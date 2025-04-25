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«Хоффенхайм» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 10:53
Хоффенхайм - Боруссия Д
26 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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1.85
Тотал больше 2.5 голов – коэфф. - 1.85
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26 апреля на стадионе «ПреЗеро-Арена» состоится матч 31 тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Боруссию Дортмунд». Обе команды забивают регулярно и имеют свои амбиции в концовке сезона – хозяева борются за выживание, а гости пытаются закрепиться в зоне еврокубков. Ожидается открытая и зрелищная игра с немалым количеством голов.

«Хоффенхайм»

Команда находится вблизи зоны вылета (15-е место, 30 очков), но демонстрирует боеспособную форму. В последних четырeх матчах команда стабильно поражает ворота соперников, что подчеркивает улучшение игры в атаке. Андрей Крамарич остаeтся лидером по результативности – 11 мячей в сезоне. Однако защита по-прежнему остаeтся уязвимой: в пяти последних встречах «Хоффенхайм» пропустил восемь голов. На своeм поле команда играет увереннее, не проигрывая в пяти из семи последних матчей дома, что даeт основания рассчитывать на сопротивление даже топ-соперникам.

«Боруссия Дортмунд»

«Шмели» идут на 7-й позиции с 45 очками и продолжают борьбу за зону Лиги Европы. Команда набрала неплохой ход: 4 матча без поражений и победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:1) стали ярким подтверждением потенциала. Боруссия забивает в каждой из последних 10 игр, в том числе 12 голов за последние 5 туров. Серу Гирасси – главная ударная сила с 29 голами в сезоне. Но и оборона не всегда справляется – 10 пропущенных голов за пять туров говорят о нестабильности в защите, особенно при скоростных атаках соперника.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч
  • В последних 5 играх – 6 голов забито, 8 пропущено
  • Не проигрывает в 5 из 7 домашних матчей

«Боруссия Дортмунд»

  • 4 матча без поражений
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В последних 5 играх – 12 голов забито, 10 пропущено
  • В среднем: 2.40 гола за матч в атаке, 2.00 – в защите

Личные встречи
23% (8)
31% (11)
46% (16)
50
Забитых мячей
56
1.43
В среднем за матч
1.6
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
1 : 1
15.12.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
2 : 3
25.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
1 : 0
01.11.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1 : 3
29.09.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
0 : 1
25.02.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
1 : 0
02.09.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 3
22.01.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 2
27.08.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 2
13.02.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0 : 1
17.10.2020
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
0 : 4
27.06.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
2 : 1
20.12.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 3
09.02.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 1
22.09.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3 : 1
12.05.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
2 : 1
16.12.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
2 : 1
06.05.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
2 : 2
16.12.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 1
28.02.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1 : 1
23.09.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
1 : 1
02.05.2015
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/4 финала
Боруссия Д
3 : 2
07.04.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
1 : 0
05.12.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия Д
3 : 2
03.05.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
2 : 2
14.12.2013
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
1 : 2
18.05.2013
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1 : 3
16.12.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
3 : 1
28.01.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 0
13.08.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.03.2011
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
1 : 1
24.10.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
1 : 1
18.04.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
1 : 2
28.11.2009
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
0 : 0
28.02.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
4 : 1
21.09.2008
Боруссия Д
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Прогноз на матч

Матч обещает быть насыщенным на события. Обе команды активно действуют в атаке и при этом не отличаются надeжной обороной. «Боруссия» нацелена на победу, но «Хоффенхайм» дома способен дать бой и отличиться хотя бы один раз. Сценарий с обменом голами и результативным исходом выглядит наиболее реалистичным.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Хоффенхайм забьeт – Да – коэффициент 1.70

1.85
Тотал больше 2.5 голов – коэфф. - 1.85
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Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Боруссия Д Хоффенхайм
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