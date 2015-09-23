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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 23 сентября 2015
Хоффенхайм
23.09.2015, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
42'
С. Руди
55'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
Замена
К. Кураньи
️️️️
Э. Варгас
89'
Желтая карточка
К. Фолланд
82'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Руди
78'
76'
Замена
А. Рамос
️️️️
Г. Кастро
69'
Желтая карточка
И. Гюндоган
Замена
Т. Штробль
️️️️
Ю. Полански
63'
55'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
54'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Ройс
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Й. Хофманн
ГОЛ! 1:0!
С. Руди
Пас отдал
Э. Варгас
42'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
7
Шмид
4
Бичакчич
25
Зюле
22
Тольян
3
Кадержабек
8
Полански
13
Руди
27
Швеглер
11
Варгас
31
Фолланд
4-1-1-3-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
28
Гинтер
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Вайгль
8
Кастро
7
Хофманн
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
13
Руди
7
Цубер
7
Цубер
13
Руди
8
Полански
5
Штробль
5
Штробль
8
Полански
11
Варгас
22
Кураньи
22
Кураньи
11
Варгас
7
Хофманн
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Хофманн
18
Ройс
20
Гюндоган
20
Гюндоган
18
Ройс
8
Кастро
20
Рамос
20
Рамос
8
Кастро
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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