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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 27 августа 2021
Боруссия Д
27.08.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
49'
Д. Рейна
69'
Д. Беллингем
90+1'
Э. Холанд
61'
К. Баумгартнер
90'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:2!
Э. Холанд
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:2!
М. Даббур
Пас отдал
К. Акпогума
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
84'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Р. Геррейру
83'
83'
Замена
М. Даббур
️️️️
Д. Гайгер
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Беллингем
72'
70'
Замена
С. Адамян
️️️️
Я. Брун-Ларсен
70'
Замена
М. Гачинович
️️️️
К. Баумгартнер
ГОЛ! 2:1!
Д. Беллингем
69'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Д. Гайгер
Желтая карточка
Т. Менье
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рейна
Пас отдал
Д. Беллингем
49'
46'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
А. Штиллер
Желтая карточка
М. Дауд
36'
20'
Желтая карточка
Д. Гайгер
7'
Желтая карточка
С. Пош
1'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
21
Гектан Гюрпюз
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3-3-2-2
1
Кобель
22
Геррейру
28
Аканджи
12
Менье
28
Витсель
5
Беллингем
81
Дауд
18
Ройс
10
Рейна
14
Мален
9
Холанд
4-1-2-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
25
Акпогума
4
Пош
22
Раум
6
Штиллер
13
Руди
18
Гайгер
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
5
Беллингем
27
Вольф
27
Вольф
5
Беллингем
22
Геррейру
25
Пасслак
25
Пасслак
22
Геррейру
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
14
Баумгартнер
8
Гачинович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
7
Брун-Ларсен
22
Адамян
22
Адамян
7
Брун-Ларсен
18
Гайгер
9
Даббур
9
Даббур
18
Гайгер
6
Штиллер
10
Рюттер
10
Рюттер
6
Штиллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
21
Гектан Гюрпюз
АП
1
Марвин Хитц
ВР
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Гектан Гюрпюз
АП
1
Марвин Хитц
ВР
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
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31.10.2026
Хоффенхайм
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1 : 1
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Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
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