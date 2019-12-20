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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 20 декабря 2019
Хоффенхайм
20.12.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
79'
С. Адамян
87'
А. Крамарич
17'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
С. Адамян
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Адамян
79'
25'
Желтая карточка
М. Аканджи
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
А. Хакими
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Бауманн
6
Нордтвейт
21
Хюбнер
18
Самассеку
27
Гриллич
13
Руди
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
24
Сков
27
Крамарич
3-3-3-1
1
Бюрки
23
Загаду
25
Аканджи
15
Хуммельс
2
Хакими
5
Вайгль
14
Шульц
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
27
Гетце
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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