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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 22 сентября 2018
Хоффенхайм
22.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
44'
Жоэлинтон
84'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
90'
+1
84'
ГОЛ! 1:1!
К. Пулишич
Пас отдал
М. Ройс
76'
Красная карточка
А. Диалло
Желтая карточка
С. Пош
57'
ГОЛ! 1:0!
Жоэлинтон
44'
21'
Желтая карточка
М. Дауд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
4
Бичакчич
5
Пош
14
Шульц
27
Гриллич
30
Бренет
7
Цубер
7
Жоэлинтон
32
Биттенкурт
27
Крамарич
3-2-2-3
1
Бюрки
27
Вольф
22
Диалло
25
Аканджи
26
Пищек
29
Шмельцер
28
Витсель
81
Дауд
11
Пулишич
18
Ройс
10
Кагава
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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