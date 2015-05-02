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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 02 мая 2015
Хоффенхайм
02.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
33'
К. Фолланд
35'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
Замена
С. Салихович
️️️️
П. Швеглер
90'
+1
Замена
К. Чжин-Су
️️️️
Д. Абрахам
81'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
75'
74'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
С. Кагава
72'
Желтая карточка
Э. Дурм
55'
Желтая карточка
К. Кампль
48'
Желтая карточка
С. Кель
41'
Замена
К. Кампль
️️️️
Я. Блащиковски
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
33'
Желтая карточка
Р. Фирмино
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-2-4
1
Бауманн
4
Бичакчич
32
Бек
19
Абрахам
22
Тольян
8
Полански
27
Швеглер
27
Модест
31
Фолланд
11
Салаи
9
Фирмино
4-1-3-1-1
22
Лангерак
37
Дурм
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
22
Мхитарян
10
Кагава
7
Обамеянг
19
Абрахам
22
Ким Чжин-Су
22
Ким Чжин-Су
19
Абрахам
27
Швеглер
23
Салихович
23
Салихович
27
Швеглер
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
16
Блащиковски
44
Кампль
44
Кампль
16
Блащиковски
10
Кагава
9
Иммобиле
9
Иммобиле
10
Кагава
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Златан Аломерович
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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