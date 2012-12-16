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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 16 декабря 2012
Хоффенхайм
16.12.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
35'
С. Шипплок
26'
М. Гетце
58'
К. Гросскройц
66'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
89'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Гетце
83'
Замена
О. Кирх
️️️️
М. Ройс
74'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Т. Вайс
70'
66'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
Хоселу
️️️️
С. Шипплок
62'
Замена
П. Окс
️️️️
К. Фолланд
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Гросскройц
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Т. Вайс
53'
ГОЛ! 1:1!
С. Шипплок
Пас отдал
К. Фолланд
35'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
М. Ляйтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
13
Хоселу
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-4-2
1
Кастелс
15
Дельпьер
32
Бек
5
Комппер
10
Шрёк
13
Руди
0
Вайс
19
Джонсон
23
Салихович
22
Шипплок
31
Фолланд
3-4-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
3
Суботич
15
Хуммельс
16
Блащиковски
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
6
Гросскройц
27
Гетце
18
Ройс
9
Левандовски
31
Фолланд
2
Окс
2
Окс
31
Фолланд
22
Шипплок
13
Хоселу
13
Хоселу
22
Шипплок
0
Вайс
9
Фирмино
9
Фирмино
0
Вайс
27
Гетце
7
Хофманн
7
Хофманн
27
Гетце
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
18
Ройс
21
Кирх
21
Кирх
18
Ройс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
1
Йенс Граль
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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