Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 18 мая 2013
Боруссия Д
18.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
6'
Р. Левандовски
77'
С. Салихович (П)
82'
С. Салихович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
86'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Р. Фирмино
Желтая карточка
М. Ройс
85'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Салихович
80'
Желтая карточка
Р. Фирмино
Красная карточка
Р. Вайденфеллер
80'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Салихович
71'
Желтая карточка
С. Шипплок
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Л. Пищек
69'
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
60'
58'
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Окс
46'
Замена
Р. Сцарка
️️️️
С. Руди
30'
Желтая карточка
Я. Вестергор
26'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Робин Сцарка
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
3
Суботич
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
20
Гюндоган
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
3-5-2
1
Кастелс
23
Вестергор
19
Абрахам
32
Бек
2
Окс
23
Салихович
8
Полански
19
Джонсон
13
Руди
9
Фирмино
31
Фолланд
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
26
Пищек
20
Шибер
20
Шибер
26
Пищек
13
Руди
23
Сцарка
23
Сцарка
13
Руди
9
Фирмино
25
Зюле
25
Зюле
9
Фирмино
2
Окс
22
Шипплок
22
Шипплок
2
Окс
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Хоффенхайм
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+