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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 14 декабря 2013
Хоффенхайм
14.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
17'
С. Шипплок
37'
К. Фолланд
44'
П. Обамеянг
67'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
Замена
Т. Штробль
️️️️
С. Руди
90'
+1
87'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
83'
Желтая карточка
Н. Шахин
Желтая карточка
Ю. Полански
79'
76'
Желтая карточка
М. Фридрих
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
К. Хердлинг
71'
Замена
С. Салихович
️️️️
С. Шипплок
69'
67'
ГОЛ! 2:2!
Л. Пищек
66'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Я. Блащиковски
66'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
П. Обамеянг
44'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Руди
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Шипплок
Пас отдал
Р. Фирмино
17'
14'
Желтая карточка
М. Ройс
Желтая карточка
К. Фолланд
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-3-3
1
Граль
25
Зюле
23
Вестергор
32
Бек
22
Тольян
38
Хердлинг
13
Руди
8
Полански
22
Шипплок
9
Фирмино
31
Фолланд
4-1-2-1-2
22
Лангерак
37
Дурм
24
Сарр
2
Фридрих
26
Пищек
5
Кель
16
Блащиковски
8
Шахин
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
13
Руди
5
Штробль
5
Штробль
13
Руди
22
Шипплок
23
Салихович
23
Салихович
22
Шипплок
38
Хердлинг
19
Джонсон
19
Джонсон
38
Хердлинг
7
Обамеянг
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Обамеянг
16
Блащиковски
7
Хофманн
7
Хофманн
16
Блащиковски
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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