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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 24 октября 2010
Боруссия Д
24.10.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90+3'
А. Да Силва
12'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
+3
Вторая желтая
С. Салихович
ГОЛ! 1:1!
А. Да Силва
+3
+1
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Т. Вайс
Желтая карточка
Б. Вукчевич
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
А. Да Силва
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Р. Левандовски
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
П. Млапа
Замена
М. Гетце
️️️️
С. Бендер
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
Л. Густаво
19'
Желтая карточка
А. Бек
Пенальти не реализован!
Н. Шахин
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
Пас отдал
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
26
Пениель Млапа
ЛФ
19
Демба Ба
ЦФ
7
Борис Вукчевич
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Кагава
16
Блащиковски
10
Барриос
3-1-3-3
22
Штарке
32
Бек
5
Комппер
25
Ворса
14
Густаво
13
Руди
0
Вайс
23
Салихович
7
Вукчевич
19
Ба
26
Млапа
16
Блащиковски
8
Да Силва
8
Да Силва
16
Блащиковски
5
Бендер
27
Гетце
27
Гетце
5
Бендер
6
Гросскройц
9
Левандовски
9
Левандовски
6
Гросскройц
26
Млапа
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
26
Млапа
0
Вайс
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
0
Вайс
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Зальвер (Штутгарт)
Пикель (Мендиг)
Кампка (Майнц)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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