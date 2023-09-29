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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 29 сентября 2023
Хоффенхайм
29.09.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
25'
А. Крамарич (П)
18'
Н. Фуллкруг
45+3'
М. Ройс
90+5'
Ю. Рюэрсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Ю. Рюэрсон
Замена
Ф. Бекер
️️️️
А. Крамарич
88'
87'
Желтая карточка
М. Ройс
Желтая карточка
О. Кабак
85'
Замена
Ю. Юстван
️️️️
М. Байер
84'
Замена
Т. Бишоф
️️️️
Д. Энтони Брукс
84'
80'
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
80'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Д. Мален
80'
Замена
М. Вольф
️️️️
М. Ройс
71'
Вторая желтая
Р. Бенсебаини
69'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ф. Нмеча
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Р. Сков
68'
Замена
М. Бериша
️️️️
Г. Премель
68'
67'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
64'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Ю. Брандт
Желтая карточка
К. Фогт
61'
60'
Желтая карточка
Ф. Нмеча
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Ройс
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крамарич
25'
23'
Желтая карточка
М. Хуммельс
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
5
Кабак
25
Брукс
7
Фогт
27
Гриллич
18
Сташ
21
Премель
9
Бебу
24
Сков
27
Крамарич
14
Байер
4-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
6
Озкан
8
Брандт
18
Ройс
8
Нмеча
10
Фуллкруг
14
Мален
27
Крамарич
22
Бекер
22
Бекер
27
Крамарич
25
Брукс
17
Бишоф
17
Бишоф
25
Брукс
24
Сков
30
Бюлтер
30
Бюлтер
24
Сков
21
Премель
20
Бериша
20
Бериша
21
Премель
14
Байер
10
Юстван
10
Юстван
14
Байер
14
Мален
25
Зюле
25
Зюле
14
Мален
18
Ройс
27
Вольф
27
Вольф
18
Ройс
8
Нмеча
23
Джан
23
Джан
8
Нмеча
8
Брандт
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Брандт
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
33
Александер Майер
ВР
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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