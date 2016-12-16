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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 16 декабря 2016
Хоффенхайм
16.12.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
3'
М. Ут
20'
С. Вагнер
11'
М. Гетце
48'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
90'
+2
Замена
М. Мерино
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
К. Фогт
86'
Желтая карточка
С. Руди
86'
83'
Замена
А. Рамос
️️️️
К. Пулишич
69'
Замена
Э. Мор
️️️️
У. Дембеле
Замена
Б. Атик
️️️️
К. Демирбай
61'
Желтая карточка
К. Демирбай
58'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Ут
58'
48'
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
41'
Вторая желтая
М. Ройс
Желтая карточка
Б. Хюбнер
39'
Желтая карточка
Н. Зюле
30'
27'
Желтая карточка
М. Бартра
ГОЛ! 2:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Б. Хюбнер
20'
11'
ГОЛ! 1:1!
М. Гетце
Пас отдал
У. Дембеле
9'
Желтая карточка
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
М. Ут
Пас отдал
Б. Хюбнер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Бариш Атик
ЛВ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Эмре Мор
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-3-2
1
Бауманн
25
Зюле
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
22
Тольян
10
Амири
26
Демирбай
13
Руди
2
Вагнер
13
Ут
3-1-1-3-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
5
Бартра
28
Гинтер
5
Вайгль
29
Шмельцер
10
Дембеле
27
Гетце
18
Ройс
7
Обамеянг
11
Пулишич
26
Демирбай
23
Атик
23
Атик
26
Демирбай
13
Ут
27
Крамарич
27
Крамарич
13
Ут
10
Дембеле
7
Мор
7
Мор
10
Дембеле
7
Обамеянг
23
Мерино
23
Мерино
7
Обамеянг
11
Пулишич
20
Рамос
20
Рамос
11
Пулишич
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
39
Хендрик Бонманн
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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