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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 09 февраля 2019
Боруссия Д
09.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 3
Завершен
Хоффенхайм
32'
Д. Санчо
43'
М. Гетце
66'
Р. Геррейру
75'
И. Бельфодиль
83'
П. Кадержабек
87'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
Замена
М. Вольф
️️️️
Р. Геррейру
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Гайгер
87'
ГОЛ! 3:3!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Д. Гайгер
83'
ГОЛ! 3:2!
П. Кадержабек
Пас отдал
Ф. Гриллич
Замена
О. Топрак
️️️️
М. Гетце
83'
75'
ГОЛ! 3:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
П. Кадержабек
70'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Филипп
70'
ГОЛ! 3:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
М. Гетце
66'
46'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Демирбай
46'
Замена
Д. Гайгер
️️️️
А. Крамарич
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
43'
40'
Желтая карточка
К. Демирбай
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Л. Пищек
32'
28'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Жоэлинтон
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
22
Геррейру
26
Пищек
22
Диалло
2
Хакими
5
Вайгль
81
Дауд
28
Витсель
27
Гетце
19
Санчо
26
Филипп
3-3-1-2-1
1
Бауманн
21
Хюбнер
5
Пош
4
Бичакчич
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
26
Демирбай
32
Биттенкурт
7
Жоэлинтон
27
Крамарич
22
Геррейру
27
Вольф
27
Вольф
22
Геррейру
27
Гетце
21
Топрак
21
Топрак
27
Гетце
26
Филипп
9
Алькасер
9
Алькасер
26
Филипп
32
Биттенкурт
17
Нелсон
17
Нелсон
32
Биттенкурт
27
Крамарич
18
Гайгер
18
Гайгер
27
Крамарич
26
Демирбай
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
26
Демирбай
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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