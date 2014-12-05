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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 05 декабря 2014
Боруссия Д
05.12.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
17'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Обамеянг
90'
+2
Замена
М. Гинтер
️️️️
И. Гюндоган
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ю. Полански
85'
Желтая карточка
С. Салихович
Замена
К. Гросскройц
️️️️
А. Рамос
83'
78'
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
С. Руди
78'
Замена
С. Салихович
️️️️
П. Швеглер
63'
Желтая карточка
П. Швеглер
46'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Шипплок
Желтая карточка
А. Рамос
35'
26'
Желтая карточка
Н. Зюле
Желтая карточка
С. Кель
23'
ГОЛ! 1:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
П. Обамеянг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
3-3-2-2
22
Лангерак
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Кель
26
Пищек
22
Мхитарян
20
Гюндоган
20
Рамос
7
Обамеянг
4-3-3
1
Бауманн
32
Бек
25
Зюле
4
Бичакчич
22
Ким Чжин-Су
13
Руди
8
Полански
27
Швеглер
31
Фолланд
22
Шипплок
9
Фирмино
20
Гюндоган
28
Гинтер
28
Гинтер
20
Гюндоган
20
Рамос
6
Гросскройц
6
Гросскройц
20
Рамос
7
Обамеянг
9
Иммобиле
9
Иммобиле
7
Обамеянг
13
Руди
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
13
Руди
27
Швеглер
23
Салихович
23
Салихович
27
Швеглер
22
Шипплок
27
Модест
27
Модест
22
Шипплок
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
1
Роман Вайденфеллер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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