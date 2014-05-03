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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 03 мая 2014
Боруссия Д
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
29'
К. Гросскройц
31'
Г. Мхитарян
34'
Л. Пищек
5'
Р. Фирмино
66'
Н. Зюле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Левандовски
90'
+1
85'
Замена
Б. Назарио
️️️️
Т. Штробль
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
81'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Ройс
76'
66'
ГОЛ! 3:2!
Н. Зюле
Пас отдал
Ю. Полански
61'
Замена
Д. Гуай
️️️️
Ю. Полански
54'
Замена
С. Салихович
️️️️
Т. Эльюнусси
ГОЛ! 3:1!
Л. Пищек
34'
32'
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
31'
ГОЛ! 1:1!
К. Гросскройц
Пас отдал
М. Йойич
29'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
38
Кай Хердлинг
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
26
Пищек
6
Гросскройц
18
Йойич
8
Шахин
22
Мхитарян
18
Ройс
9
Левандовски
3-1-4-2
1
Граль
32
Бек
25
Зюле
19
Абрахам
5
Штробль
13
Руди
8
Полански
19
Джонсон
18
Эльюнусси
9
Фирмино
31
Фолланд
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Ройс
9
Левандовски
20
Шибер
20
Шибер
9
Левандовски
8
Полански
21
Гуай
21
Гуай
8
Полански
5
Штробль
10
Назарио
10
Назарио
5
Штробль
18
Эльюнусси
23
Салихович
23
Салихович
18
Эльюнусси
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
38
Кай Хердлинг
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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