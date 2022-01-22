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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 22 января 2022
Хоффенхайм
22.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
45+1'
А. Крамарич
77'
Ж. Рюттер
6'
Э. Холанд
58'
М. Ройс
66'
Д. Раум (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
90'
+5
Желтая карточка
Д. Беллингем
Желтая карточка
М. Даббур
90'
+3
83'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Аканджи
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Д. Раум
83'
83'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Мален
ГОЛ! 2:3!
Ж. Рюттер
Пас отдал
М. Даббур
77'
Желтая карточка
С. Руди
66'
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Раум
63'
Замена
А. Витсель
️️️️
Э. Холанд
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Б. Хюбнер
62'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Гайгер
62'
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Мален
56'
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Брандт
56'
Замена
Д. Загаду
️️️️
М. Вольф
49'
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
45'
+1
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
К. Баумгартнер
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Мален
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
17
Том Бишоф
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
22
Раум
21
Хюбнер
26
Ричардс
7
Фогт
6
Штиллер
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
9
Даббур
4-2-2-2
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
28
Аканджи
22
Геррейру
5
Беллингем
81
Дауд
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
9
Холанд
21
Хюбнер
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
21
Хюбнер
18
Гайгер
13
Руди
13
Руди
18
Гайгер
22
Раум
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
22
Раум
14
Баумгартнер
10
Рюттер
10
Рюттер
14
Баумгартнер
27
Вольф
23
Загаду
23
Загаду
27
Вольф
28
Аканджи
5
Понграчич
5
Понграчич
28
Аканджи
9
Холанд
28
Витсель
28
Витсель
9
Холанд
8
Брандт
9
Азар
9
Азар
8
Брандт
14
Мален
14
Мукоко
14
Мукоко
14
Мален
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
37
Лука Филипп
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
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