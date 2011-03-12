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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 12 марта 2011
Хоффенхайм
12.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
63'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
Замена
М. Яйссле
️️️️
С. Салихович
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
А. Да Силва
Замена
М. Зидан
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Р. Бабел
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Бек
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Р. Левандовски
Замена
А. Да Силва
️️️️
С. Бендер
Желтая карточка
Э. Брафхайд
17'
Желтая карточка
С. Салихович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
3-2-2-3
22
Штарке
5
Комппер
25
Ворса
5
Алаба
28
Брафхайд
32
Бек
23
Салихович
13
Руди
8
Бабел
7
Вукчевич
11
Ибишевич
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
28
Сантана
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
9
Левандовски
10
Барриос
23
Салихович
3
Яйссле
3
Яйссле
23
Салихович
11
Ибишевич
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
11
Ибишевич
8
Бабел
9
Фирмино
9
Фирмино
8
Бабел
5
Бендер
8
Да Силва
8
Да Силва
5
Бендер
9
Левандовски
16
Блащиковски
16
Блащиковски
9
Левандовски
6
Гросскройц
10
Зидан
10
Зидан
6
Гросскройц
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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