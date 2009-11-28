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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 28 ноября 2009
Хоффенхайм
28.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
49'
Д. Ба
2'
Я. Блащиковски
79'
Н. Шахин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
С. Бендер
Красная карточка
Майкосуэл
Замена
М. Фойлнер
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
Й. Шимунич
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Шахин
Замена
Майкосуэл
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
М. Шмельцер
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Замена
Т. Вайс
️️️️
М. Комппер
Замена
И. Ворса
️️️️
К. Айхнер
Желтая карточка
М. Комппер
Желтая карточка
Н. Суботич
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Блащиковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
4-1-2-3
26
Хильдебранд
4
Айхнер
4
Шимунич
5
Комппер
32
Бек
14
Густаво
23
Салихович
22
Эдуардо
19
Ба
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Барриос
10
Зидан
4
Айхнер
25
Ворса
25
Ворса
4
Айхнер
5
Комппер
0
Вайс
0
Вайс
5
Комппер
7
Обаси Огбуке
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
7
Обаси Огбуке
16
Блащиковски
28
Сантана
28
Сантана
16
Блащиковски
10
Зидан
8
Фойлнер
8
Фойлнер
10
Зидан
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
22
Юлиан Кох
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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