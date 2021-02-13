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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 13 февраля 2021
Боруссия Д
13.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
24'
Д. Санчо
81'
Э. Холанд
31'
М. Даббур
51'
И. Бебу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
90'
+2
Желтая карточка
М. Гачинович
88'
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Даббур
85'
Желтая карточка
М. Даббур
ГОЛ! 2:2!
Э. Холанд
81'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Д. Беллингем
71'
Желтая карточка
М. Аканджи
67'
65'
Желтая карточка
Д. Самассеку
64'
Замена
М. Гачинович
️️️️
П. Кадержабек
60'
Желтая карточка
С. Пош
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
60'
59'
Желтая карточка
К. Фогт
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Делэни
59'
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Рейна
59'
57'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
51'
ГОЛ! 1:2!
И. Бебу
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
Пас отдал
С. Руди
27'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Геррейру
24'
Желтая карточка
Т. Делэни
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Марко Ройс
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
23
Джан
27
Делэни
5
Беллингем
10
Рейна
8
Брандт
19
Санчо
9
Холанд
3-2-2-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
4
Пош
27
Гриллич
18
Самассеку
13
Руди
24
Йон
9
Бебу
14
Баумгартнер
9
Даббур
5
Беллингем
14
Шульц
14
Шульц
5
Беллингем
27
Делэни
81
Дауд
81
Дауд
27
Делэни
10
Рейна
18
Ройс
18
Ройс
10
Рейна
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
9
Даббур
24
Сков
24
Сков
9
Даббур
3
Кадержабек
8
Гачинович
8
Гачинович
3
Кадержабек
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Лука Унбехаун
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Лука Унбехаун
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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