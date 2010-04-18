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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 18 апреля 2010
Боруссия Д
18.04.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
57'
Н. Вальдес
89'
В. Ибишевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
К. Эдуардо
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Майкосуэл
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
В. Ибишевич
️️️️
П. Тагое
Желтая карточка
Деде
Желтая карточка
А. Ибертсбергер
ГОЛ! 1:0!
Н. Вальдес
Пас отдал
К. Гросскройц
Замена
М. Гульде
️️️️
Л. Густаво
Желтая карточка
Й. Шимунич
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
Н. Вальдес
️️️️
М. Зидан
Травма
М. Зидан
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Н. Шахин
Травма
Н. Шахин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
0
Деде
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Мохаммед Зидан
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
(К)
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
0
Деде
22
Овомойела
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Барриос
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
32
Бек
5
Комппер
4
Шимунич
26
Ибертсбергер
14
Густаво
0
Вайс
23
Салихович
22
Эдуардо
28
Тагое
7
Обаси Огбуке
16
Блащиковски
8
Фойлнер
8
Фойлнер
16
Блащиковски
8
Шахин
15
Хайнал
15
Хайнал
8
Шахин
10
Зидан
16
Вальдес
16
Вальдес
10
Зидан
14
Густаво
5
Гульде
5
Гульде
14
Густаво
28
Тагое
11
Ибишевич
11
Ибишевич
28
Тагое
7
Обаси Огбуке
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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