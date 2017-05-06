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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хоффенхайм
Боруссия Д - Хоффенхайм: обзор матча 06 мая 2017
Боруссия Д
06.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
4'
М. Ройс
82'
П. Обамеянг
85'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Хоффенхайм
Замена
С. Бендер
️️️️
Р. Геррейру
90'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Крамарич
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
82'
Замена
С. Кагава
️️️️
У. Дембеле
80'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Ройс
80'
70'
Замена
А. Салаи
️️️️
Б. Хюбнер
65'
Замена
Н. Амири
️️️️
М. Ут
59'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
У. Дембеле
58'
58'
Замена
Д. Тольян
️️️️
П. Кадержабек
Желтая карточка
С. Папастатопулос
53'
Желтая карточка
Г. Кастро
45'
15'
Желтая карточка
М. Ут
Желтая карточка
М. Ройс
11'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
26
Лукаш Пищек
ПП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
13
Себастьян Руди
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Эмре Мор
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
22
Геррейру
19
Папастатопулос
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Вайгль
8
Кастро
26
Пищек
18
Ройс
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-3-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
21
Хюбнер
7
Фогт
25
Зюле
26
Демирбай
7
Цубер
27
Крамарич
2
Вагнер
13
Ут
22
Геррейру
5
Бендер
5
Бендер
22
Геррейру
18
Ройс
17
Роде
17
Роде
18
Ройс
10
Дембеле
10
Кагава
10
Кагава
10
Дембеле
13
Ут
10
Амири
10
Амири
13
Ут
3
Кадержабек
22
Тольян
22
Тольян
3
Кадержабек
21
Хюбнер
11
Салаи
11
Салаи
21
Хюбнер
Остались в запасе
Боруссия Д
Хоффенхайм
7
Эмре Мор
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия Д - Хоффенхайм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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