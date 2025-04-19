20 апреля 2025 года на стадионе Сан-Сиро в Милане состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Аталанта». Обе команды имеют амбиции на высокие места в турнирной таблице. «Милан» стремится закрепиться в верхней части, а «Аталанта» продолжает борьбу за еврокубки. Ожидается, что матч будет насыщенным и напряжeнным, поскольку обе стороны нуждаются в победах.

«Милан»

«Милан» после 32 туров Серии А занимает 9-е место с 51 очком. В последних 5 матчах команда забила 10 голов, но при этом пропустила 6. В последние недели «Милан» показывает достаточно стабильные результаты, несмотря на некоторые проблемы в обороне. Лидер атак команды – Кристиан Пулишич, который забил 15 голов в 42 матчах. Важно отметить, что «Милан» забивает в последних 12 матчах, что подтверждает его атакующую силу. Однако защита команды остаeтся уязвимой, особенно в играх против более сильных соперников.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает 3-е место с 61 очком после 32 туров и продолжает борьбу за еврокубки. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но также пропустила 4. Аталанта обладает отличной атакой, и лучший бомбардир команды – Матео Ретеги, который забил 26 голов в 43 матчах. Оборона команды также не безупречна, но она более надeжна по сравнению с «Миланом». В последних матчах «Аталанта» демонстрирует хорошую форму, не проигрывая в 9 из 10 последних выездных матчей, что делает их грядущий поединок с «Миланом» более уверенным.

Факты о командах

«Милан»:

Находится на 9-м месте с 51 очком.

Забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Лучший бомбардир: Кристиан Пулишич (15 голов в 42 матчах).

«Аталанта»:

Находится на 3-м месте с 61 очком.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 9 из 10 последних выездных матчей.

Лучший бомбардир: Матео Ретеги (26 голов в 43 матчах).

Личные встречи 37% (13) 26% (9) 37% (13) 46 Забитых мячей 41 1.31 В среднем за матч 1.17 3:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 33 тур Милан 0 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 15 тур Аталанта 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 26 тур Милан 1 : 1 Аталанта Италия. Кубок, 1/4 финала Милан 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 15 тур Аталанта 3 : 2 Милан Италия. Серия А, 24 тур Милан 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 2 тур Аталанта 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 37 тур Милан 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 7 тур Аталанта 2 : 3 Милан Италия. Серия А, 38 тур Аталанта 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 19 тур Милан 0 : 3 Аталанта Италия. Серия А, 36 тур Милан 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 17 тур Аталанта 5 : 0 Милан Италия. Серия А, 24 тур Аталанта 1 : 3 Милан Италия. Серия А, 5 тур Милан 2 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 37 тур Аталанта 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 18 тур Милан 0 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 36 тур Аталанта 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 17 тур Милан 0 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 31 тур Аталанта 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 12 тур Милан 0 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 38 тур Аталанта 1 : 3 Милан Италия. Серия А, 19 тур Милан 0 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 37 тур Аталанта 2 : 1 Милан Италия. Серия А, 18 тур Милан 3 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 22 тур Аталанта 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 3 тур Милан 0 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 36 тур Милан 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 17 тур Аталанта 0 : 2 Милан Италия. Серия А, 26 тур Милан 3 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 7 тур Аталанта 1 : 1 Милан Италия. Серия А, 27 тур Милан 3 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 8 тур Аталанта 0 : 1 Милан Италия. Серия А, 31 тур Милан 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 12 тур Аталанта 2 : 1 Милан

Прогноз на матч «Милан» – «Аталанта»

«Милан» и «Аталанта» – команды с хорошей атакой, но с различной стабильностью в обороне. «Милан» забивает регулярно, но также часто пропускает, что создаeт уязвимости в их защите. В то время как «Аталанта» обладает более сбалансированным составом и стабильнее в обороне, что делает их фаворитами этого матча. Важно отметить, что «Аталанта» не проигрывает в последних выездных матчах, что даeт дополнительное преимущество в этой встрече.

Ожидается, что обе команды создадут много голевых моментов, и наиболее вероятным исходом будет ничья или победа «Аталанты», однако атака «Милана» позволит им забить хотя бы один гол.

Рекомендованные ставки