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«Милан» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.65

19 апреля 2025 10:08
Милан - Аталанта
20 апр. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
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20 апреля 2025 года на стадионе Сан-Сиро в Милане состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Аталанта». Обе команды имеют амбиции на высокие места в турнирной таблице. «Милан» стремится закрепиться в верхней части, а «Аталанта» продолжает борьбу за еврокубки. Ожидается, что матч будет насыщенным и напряжeнным, поскольку обе стороны нуждаются в победах.

«Милан»

«Милан» после 32 туров Серии А занимает 9-е место с 51 очком. В последних 5 матчах команда забила 10 голов, но при этом пропустила 6. В последние недели «Милан» показывает достаточно стабильные результаты, несмотря на некоторые проблемы в обороне. Лидер атак команды – Кристиан Пулишич, который забил 15 голов в 42 матчах. Важно отметить, что «Милан» забивает в последних 12 матчах, что подтверждает его атакующую силу. Однако защита команды остаeтся уязвимой, особенно в играх против более сильных соперников.

«Аталанта»

«Аталанта» занимает 3-е место с 61 очком после 32 туров и продолжает борьбу за еврокубки. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но также пропустила 4. Аталанта обладает отличной атакой, и лучший бомбардир команды – Матео Ретеги, который забил 26 голов в 43 матчах. Оборона команды также не безупречна, но она более надeжна по сравнению с «Миланом». В последних матчах «Аталанта» демонстрирует хорошую форму, не проигрывая в 9 из 10 последних выездных матчей, что делает их грядущий поединок с «Миланом» более уверенным.

Факты о командах

«Милан»:

  • Находится на 9-м месте с 51 очком.
  • Забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Лучший бомбардир: Кристиан Пулишич (15 голов в 42 матчах).

«Аталанта»:

  • Находится на 3-м месте с 61 очком.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 9 из 10 последних выездных матчей.
  • Лучший бомбардир: Матео Ретеги (26 голов в 43 матчах).

Личные встречи
37% (13)
26% (9)
37% (13)
46
Забитых мячей
41
1.31
В среднем за матч
1.17
3:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
0 : 1
20.04.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
2 : 1
06.12.2024
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 1
25.02.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
09.12.2023
Милан
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2 : 0
26.02.2023
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 1
21.08.2022
Милан
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
15.05.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
2 : 3
03.10.2021
Милан
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0 : 2
23.05.2021
Милан
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0 : 3
23.01.2021
Аталанта
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 1
24.07.2020
Аталанта
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
5 : 0
22.12.2019
Милан
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
1 : 3
16.02.2019
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 2
23.09.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1 : 1
13.05.2018
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0 : 2
23.12.2017
Аталанта
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
13.05.2017
Милан
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 0
17.12.2016
Аталанта
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2 : 1
03.04.2016
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 0
07.11.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1 : 3
30.05.2015
Милан
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0 : 1
18.01.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
2 : 1
11.05.2014
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3 : 0
06.01.2014
Аталанта
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
0 : 1
27.01.2013
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0 : 1
15.09.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
2 : 0
02.05.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
0 : 2
08.01.2012
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
3 : 1
28.02.2010
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 1
04.10.2009
Милан
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3 : 0
08.03.2009
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
0 : 1
26.10.2008
Милан
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1 : 2
30.03.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
2 : 1
23.01.2008
Милан
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Прогноз на матч «Милан» – «Аталанта»

«Милан» и «Аталанта» – команды с хорошей атакой, но с различной стабильностью в обороне. «Милан» забивает регулярно, но также часто пропускает, что создаeт уязвимости в их защите. В то время как «Аталанта» обладает более сбалансированным составом и стабильнее в обороне, что делает их фаворитами этого матча. Важно отметить, что «Аталанта» не проигрывает в последних выездных матчах, что даeт дополнительное преимущество в этой встрече.

Ожидается, что обе команды создадут много голевых моментов, и наиболее вероятным исходом будет ничья или победа «Аталанты», однако атака «Милана» позволит им забить хотя бы один гол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аталанта» – коэффициент 2.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.65
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
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Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Аталанта Милан
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1.75
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