20 апреля 2025 года на стадионе Сан-Сиро в Милане состоится матч 33-го тура Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Аталанта». Обе команды имеют амбиции на высокие места в турнирной таблице. «Милан» стремится закрепиться в верхней части, а «Аталанта» продолжает борьбу за еврокубки. Ожидается, что матч будет насыщенным и напряжeнным, поскольку обе стороны нуждаются в победах.
«Милан»
«Милан» после 32 туров Серии А занимает 9-е место с 51 очком. В последних 5 матчах команда забила 10 голов, но при этом пропустила 6. В последние недели «Милан» показывает достаточно стабильные результаты, несмотря на некоторые проблемы в обороне. Лидер атак команды – Кристиан Пулишич, который забил 15 голов в 42 матчах. Важно отметить, что «Милан» забивает в последних 12 матчах, что подтверждает его атакующую силу. Однако защита команды остаeтся уязвимой, особенно в играх против более сильных соперников.
«Аталанта»
«Аталанта» занимает 3-е место с 61 очком после 32 туров и продолжает борьбу за еврокубки. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но также пропустила 4. Аталанта обладает отличной атакой, и лучший бомбардир команды – Матео Ретеги, который забил 26 голов в 43 матчах. Оборона команды также не безупречна, но она более надeжна по сравнению с «Миланом». В последних матчах «Аталанта» демонстрирует хорошую форму, не проигрывая в 9 из 10 последних выездных матчей, что делает их грядущий поединок с «Миланом» более уверенным.
Факты о командах
«Милан»:
- Находится на 9-м месте с 51 очком.
- Забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
- Лучший бомбардир: Кристиан Пулишич (15 голов в 42 матчах).
«Аталанта»:
- Находится на 3-м месте с 61 очком.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 9 из 10 последних выездных матчей.
- Лучший бомбардир: Матео Ретеги (26 голов в 43 матчах).
Прогноз на матч «Милан» – «Аталанта»
«Милан» и «Аталанта» – команды с хорошей атакой, но с различной стабильностью в обороне. «Милан» забивает регулярно, но также часто пропускает, что создаeт уязвимости в их защите. В то время как «Аталанта» обладает более сбалансированным составом и стабильнее в обороне, что делает их фаворитами этого матча. Важно отметить, что «Аталанта» не проигрывает в последних выездных матчах, что даeт дополнительное преимущество в этой встрече.
Ожидается, что обе команды создадут много голевых моментов, и наиболее вероятным исходом будет ничья или победа «Аталанты», однако атака «Милана» позволит им забить хотя бы один гол.
Рекомендованные ставки
- Победа «Аталанта» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00