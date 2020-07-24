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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 24 июля 2020
Милан
24.07.2020, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
14'
Х. Чалханоглу
34'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
90'
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Гомес
69'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
69'
68'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
Замена
Р. Крунич
️️️️
Л. Билья
61'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Чалханоглу
61'
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
60'
57'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
46'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Р. Толой
38'
Желтая карточка
Р. Толой
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
26'
Пенальти не реализован!
Р. Малиновский
Желтая карточка
Л. Билья
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
72
Джакомо Ольцер
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
21
Якопо Да Рива
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
93
Лаксальт
24
Кьер
46
Габбиа
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
6
Билья
9
Ребич
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
3-3-2-2
95
Голлини
23
Кальдара
6
Джимсити
33
Хатебур
2
Толой
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
10
Гомес
91
Сапата
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
6
Билья
33
Крунич
33
Крунич
6
Билья
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
2
Толой
44
Шутало
44
Шутало
2
Толой
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
10
Гомес
19
Колли
19
Колли
10
Гомес
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
Остались в запасе
Милан
Аталанта
72
Джакомо Ольцер
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Якопо Да Рива
ЦП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
72
Джакомо Ольцер
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
21
Якопо Да Рива
ЦП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Раоуль Белланова
ПЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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