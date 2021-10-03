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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 03 октября 2021
Аталанта
03.10.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 3
Завершен
Милан
86'
Д. Сапата (П)
90+4'
М. Пашалич
1'
Д. Калабрия
43'
С. Тонали
78'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
ГОЛ! 2:3!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
90'
+4
90'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Р. Леау
88'
Желтая карточка
Р. Леау
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
87'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Сапата
86'
85'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
80'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
80'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
78'
ГОЛ! 0:3!
Р. Леау
Пас отдал
Т. Эрнандес
74'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Б. Диас
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Меле
56'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
56'
52'
Желтая карточка
Ф. Томори
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
М. Демирал
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
С. Тонали
42'
Желтая карточка
Б. Диас
Желтая карточка
М. де Рон
40'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
М. Пессина
24'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калабрия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Муссо
19
Паломино
28
Демирал
6
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
21
Меле
8
Фройлер
17
Малиновский
32
Пессина
91
Сапата
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
24
Кьер
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
9
Ребич
28
Демирал
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
28
Демирал
32
Пессина
3
Пеццелла
3
Пеццелла
32
Пессина
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
21
Меле
10
Муриэль
10
Муриэль
21
Меле
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
21
Диас
10
Мессьяс
10
Мессьяс
21
Диас
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
27
Леау
9
Пеллегри
9
Пеллегри
27
Леау
Остались в запасе
Аталанта
Милан
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Милан
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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