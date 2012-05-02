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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 02 мая 2012
Милан
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
9'
С. Мунтари
90+3'
Робиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
ГОЛ! 2:0!
Робиньо
+3
Замена
А. Карроцца
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
М. Амброзини
Замена
М. Фламини
️️️️
К. Боатенг
Замена
Робиньо
️️️️
А. Кассано
Замена
М. Моралес
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Э. Скелотто
️️️️
М. Ферри
ГОЛ! 1:0!
С. Мунтари
Пас отдал
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
88
Надир Минотти
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
22
Де Шильо
13
Неста
20
Абате
90
Амброзини
4
Мунтари
23
Ночерино
27
Боатенг
99
Кассано
11
Ибрагимович
3-2-3-2
47
Консильи
2
Стендардо
17
Луккини
13
Пелузо
77
Раймонди
29
Ферри
44
Каццола
7
Бонавентура
8
Чигарини
90
Тирибокки
19
Денис
90
Амброзини
8
Гаттузо
8
Гаттузо
90
Амброзини
27
Боатенг
20
Фламини
20
Фламини
27
Боатенг
99
Кассано
70
Робиньо
70
Робиньо
99
Кассано
29
Ферри
18
Скелотто
18
Скелотто
29
Ферри
7
Бонавентура
10
Моралес
10
Моралес
7
Бонавентура
90
Тирибокки
19
Карроцца
19
Карроцца
90
Тирибокки
Остались в запасе
Милан
Аталанта
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
88
Надир Минотти
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Милан - Аталанта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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