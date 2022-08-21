Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 21 августа 2022
Аталанта
21.08.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Милан
29'
Р. Малиновский
68'
И. Беннасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Милан
Желтая карточка
М. де Рон
90'
+6
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Й. Меле
89'
84'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
Замена
К. Околи
️️️️
Б. Джимсити
82'
78'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Б. Джимсити
78'
75'
Желтая карточка
С. Тонали
Замена
А. Лукман
️️️️
Р. Малиновский
73'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
73'
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Беннасер
Пас отдал
А. Салемакерс
66'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Леау
66'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
58'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ребич
58'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
Х. Хатебур
48'
45'
+1
Желтая карточка
А. Ребич
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
Й. Меле
29'
Желтая карточка
Р. Толой
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-4-2-1
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
9
Ребич
21
Меле
20
Цортеа
20
Цортеа
21
Меле
17
Малиновский
11
Лукман
11
Лукман
17
Малиновский
6
Джимсити
5
Околи
5
Околи
6
Джимсити
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Ребич
9
Жиру
9
Жиру
9
Ребич
27
Леау
27
Ориги
27
Ориги
27
Леау
Остались в запасе
Аталанта
Милан
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аталанта - Милан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Милан
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+